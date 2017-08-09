"Ривер Плейт" и "Ланус" вышли в четвертьфинал Кубка Либертадорес

"Ривер Плейт" в ответном матче 1/18 финала Кубка Либертадорес сыграл вничью с парагвайским "Гуарани" - 1:1. Аргентинский клуб вышел в четвертьфинал за счет победы победы в первой встерче со счетом 2:0.

"Ланус" обыграл боливийский "Стронгест" и также вышел в следующий рануд - 1:0, 1:1 по сумме двух матчей.

Кубок Либертадорес

1/8 финала

Ответные матчи

"Ланус" (Аргентина) - "Стронгест" (Боливия) - 1:0 (0:0)

Гол: Санд, 85 (1:0).

Первый матч - 1:1.

"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Гуарани" (Парагвай) - 1:1 (0:1)

Голы: Палау, 45+2 (0:1). Аларио, 52 (1:1).

Первый матч: 2:0.