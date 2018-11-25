22:35 | Футбол — Кубок Либертадорес

Президент "Ривера": "Договорились с "Бокой" не проводить матч вчера, а Инфантино настаивал"

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Президент "Ривер Плейта" Родолфо Д'Онофрио подтвердил информацию СМИ, по которой президент ФИФА Джанни Инфантино накануне заставлял игроков "Бока Хуниорс" выйти на ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривера".

 
Капитан &quot;Бока Хуниорс&quot; Пабло Перес, пострадавший от нападения фанатов &quot;Ривер Плейт&quot;, с повязкой на травмированном глазу."Мы не готовы к такому празднику. Это позор". Финал Кубка Либертадорес под вопросом

Перед игрой автобус "Боки" атаковали фанаты соперника. Они забросали его камнями, после чего рядом с автобусом был распылен слезоточивый газ. У нескольких футболистов были порезы на руках, а у капитана Пабло Переса также были обнаружены осколки стекла в глазу. Кроме того, некоторые игроки, включая Карлоса Тевеса, отравились газом, и их сильно тошнило. Тем не менее, Инфантино настаивал на проведении игры, угрожая "Боке" дисквалификацией.

- Вчера мы договорились с "Бокой" не играть матч на неравных условиях. Но "Боку" заставляли играть, причем не кто-нибудь, а президент ФИФА Джанни Инфантино. Я не хотел, чтобы у кого-то было преимущество, поэтому игра была отложена.

В результате встречу трижды откладывали на более поздний срок, а в итоге решили перенести на сутки, но и сегодня она также была отложена.

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