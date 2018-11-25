Президент "Ривера": "Договорились с "Бокой" не проводить матч вчера, а Инфантино настаивал"

Президент "Ривер Плейта" Родолфо Д'Онофрио подтвердил информацию СМИ, по которой президент ФИФА Джанни Инфантино накануне заставлял игроков "Бока Хуниорс" выйти на ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривера".

Перед игрой автобус "Боки" атаковали фанаты соперника. Они забросали его камнями, после чего рядом с автобусом был распылен слезоточивый газ. У нескольких футболистов были порезы на руках, а у капитана Пабло Переса также были обнаружены осколки стекла в глазу. Кроме того, некоторые игроки, включая Карлоса Тевеса, отравились газом, и их сильно тошнило. Тем не менее, Инфантино настаивал на проведении игры, угрожая "Боке" дисквалификацией.

- Вчера мы договорились с "Бокой" не играть матч на неравных условиях. Но "Боку" заставляли играть, причем не кто-нибудь, а президент ФИФА Джанни Инфантино. Я не хотел, чтобы у кого-то было преимущество, поэтому игра была отложена.

В результате встречу трижды откладывали на более поздний срок, а в итоге решили перенести на сутки, но и сегодня она также была отложена.