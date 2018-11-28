Президент "Ривер Плейт": "Меня задело требование "Боки" нас дисквалифицировать"

Президент "Ривер Плейт" Родольфо Д’Онофрио удивлен тем, что КОНМЕБОЛ приняла решение перенести ответный матч финала Кубка Либертадорес с "Бока Хуниорс" с его стадиона на нейтральную арену за пределами Аргентины. Такое решение было принято после атак фанатов "Ривер Плейт" на игроков "Боки" перед ответной встречей, которая должна была состояться 23 ноября. При этом "Бока Хуниорс" вовсе требует дисквалификации "Ривера" и не собирается играть ответный матч до решения суда по этому вопросу.

– Очень близкие к президенту страны люди говорили нам, что правительство предоставит гарантии безопасности, чтобы мы играли на нашем стадионе, – цитирует Goal Д’Онофрио. – Мы переговорили с моим коллегой из "Боки", выслушали позиции друг друга. Для меня очевидно, что матч нужно проводить, потому что "Ривер" ни в чем не виноват. И я был очень задет действиями "Боки". Меня удивило, что она потребовала нашей дисквалификации.