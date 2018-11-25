"Позовите врача!" Душераздирающее видео из автобуса "Боки" во время атаки

В сети появилось видео из автобуса "Бока Хуниорс", который забросали камнями фанаты "Ривер Плейта" перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес. От осколков пострадало несколько футболистов "Боки", Пабло Пересу и Гонсало Ламбардо осколки даже попали в глаза.

Из-за инцидента начало матча было перенесено на 2 часа 15 минут. Несмотря на повреждения футболистов, встреча состоится.