"Позовите врача!" Душераздирающее видео из автобуса "Боки" во время атаки

В сети появилось видео из автобуса "Бока Хуниорс", который забросали камнями фанаты "Ривер Плейта" перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес. От осколков пострадало несколько футболистов "Боки", Пабло Пересу и Гонсало Ламбардо осколки даже попали в глаза.
Из-за инцидента начало матча было перенесено на 2 часа 15 минут. Несмотря на повреждения футболистов, встреча состоится.
"¡Llamá al médico!", el desesperado grito dentro del micro de #Boca tras el ataque de hinchas de #River pic.twitter.com/ylfVYtH2JK– TyC Sports (@TyCSports) 24 ноября 2018 г.
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