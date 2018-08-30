Потасовка и обоюдное удаление в матче Кубка Либертадорес

В концовке ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" – "Расинг" при счете 3:0 в пользу хозяев произошла потасовка. Игроки гостевой команды были недовольны тем, что футболист соперника Энцо Перес отправляется на замену слишком медленно. Гости стали толкать его – это привело к перепалке в формате "стенка на стенку".

В итоге парагвайский арбитр принял решение удалить Переса и игрока "Расинга" Рикардо Сентуриона, который был признан виновником начала стычки. В компенсированное ко второму тайму время в составе гостей состоялось еще одно удаление – вторую желтую карточку получил Алексис Эррера.

"Ривер Плейт" по сумме двух матчей победил "Расинг" (на выезде – 0:0, дома – 3:0). В следующем раунде турнира его соперником станет "Индепендьенте".