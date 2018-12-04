Пострадавшие от газа и осколков Карлос Тевес и Пабло Перес летят с "Бокой" на финал Кубка Либертадорес

"Бока Хуниорс" опубликовала состав команды, который полетит в Мадрид на ответный финал Кубка Либертадорес против "Ривер Плейта". Игра должна была состояться 24 ноября в Буэнос-Айресе, но была сорвана из-за поведения фанатов "Ривера". Они забросали автобус "Боки" камнями, выбили несколько стекол и ранили игроков. Кроме того, футболисты пострадали от слезоточивого газа.

Сильнее всего досталось капитану команды Пабло Пересу и молодому Гонсало Ламбардо - осколки стекол попали им в глаза. Бывшего форварда "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентуса" Карлоса Тевеса и еще несколько игроков рвало из-за отравления газом.

В списке, оглашенном "Бокой", есть и Перес, и Тевес. Ламбардо в Мадрид не полетит, но он не входит в основную обойму игроков команды.

Полностью список выглядит следующим образом: Эстебан Андрада, Агустин Росси, Карлос Лампе, Лисандро Маллаган, Пабло Гольц, Лукас Оласа, Хулио Буффарини, Карлос Искиэрос, Эммануэль Мас, Леонардо Хара, Фернандо Гаго, Пабло Перес, Вилмар Барриос, Нахитан Нандес, Себастьян Вилья, Агустин Алмендра, Эмануэль Рейносо, Эдвин Кардона, Карлос Тевес, Кристиан Павон, Дарио Бенедетт, Рамон Абила, Мауро Сарате, Кристиан Эспиноса.

Матч "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" состоится 9 декабря в Мадриде. Первая игра завершилась вничью - 2:2.