18:57 | Футбол — Кубок Либертадорес

Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет в декабре за пределами Аргентины

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Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс" пройдет 8 или 9 декабря, информирует КОНМЕБОЛ в своем Твиттере. Встреча состоится за пределами Аргентины. Скорее всего, матч пройдет в столице Парагвая Асунсьоне. 

 

Напомним, первая игра финала Кубка Либертадорес, состоявшаяся 11 ноября, завершилась со счетом 2:2. Ответный матч должен был пройти 24 ноября. Встреча не состоялась из-за того, что фанаты "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Бока Хуниорс", в результате чего пострадали несколько футболистов. Она была перенесена на неопределенную дату.

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