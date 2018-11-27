Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет в декабре за пределами Аргентины

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс" пройдет 8 или 9 декабря, информирует КОНМЕБОЛ в своем Твиттере. Встреча состоится за пределами Аргентины. Скорее всего, матч пройдет в столице Парагвая Асунсьоне.

Nota entregada por el Presidente de la CONMEBOL a los presidentes de los clubes River Plate y Boca Juniors en la reunión del martes 27 en la sede la de CONMEBOL, en Paraguay. pic.twitter.com/qNBYTRZXx6 – CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 27 ноября 2018 г.

Напомним, первая игра финала Кубка Либертадорес, состоявшаяся 11 ноября, завершилась со счетом 2:2. Ответный матч должен был пройти 24 ноября. Встреча не состоялась из-за того, что фанаты "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Бока Хуниорс", в результате чего пострадали несколько футболистов. Она была перенесена на неопределенную дату.

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