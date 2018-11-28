Ответный матч финала Кубка Либертадорес может быть сыгран в Майами или Дохе

Руководство КОНМЕБОЛ изучает разные варианты мест проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". Ранее было принято решение, что игра состоится за пределами Аргентины в декабре. Как сообщает AS, наиболее вероятными местами считаются Асунсьон (Парагвай), Майами (США) и Доха (Катар). КОНМЕБОЛ проведет переговоры со стадионами в этих городах и с клубами.

При этом "Бока Хуниорс" отказывается играть ответный матч после нападения на команду со стороны фанатов "Ривер Плейт", из-за чего была отменена игра 23 ноября. "Бока" требует дисквалифицировать "Ривер Плейт".

Первая встреча завершилась со счетом 2:2.