"Орьенте Петролеро" вдесятером обыграл "Университарио" в Кубке Либертадорес

В матче первого отборочного раунда Кубка Либертадорес "Орьенте Петролеро" одержал победу над "Университарио" – 2:0. В составе боливийцев голами отличились Санчес и Фрейтас. Отметим, что команды заканчивали матч вдесятером.

В других встречах "Уондерерс" сыграл вничью с "Олимпией" (0:0), "Макара" и "Депортиво Тачира" также не смогли выявить победителя (1:1).

Кубок Либертадорес

1-й отборочный раунд

Первые матчи

"Орьенте Петролеро" – "Университарио" – 2:0 (1:0)

Голы: Санчес, 28 (1:0). Фрейтас, 80 (2:0).

Предупреждения: Родригес, 20. Фигера, 53.

Удаления: Родригес (Орьенте Петролеро), 45. Фигера (Университарио), 77.

23 января. Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Стадион "Estadio Ramon Aguilera Costas".

"Уондерерс" – "Олимпия" – 0:0

23 января. Монтевидео. Стадион "Luis Franzini".

"Макара" – "Депортиво Тачира" – 1:1 (1:0)

Голы: Патта, 17 (1:0). Перес Греко, 69 (1:1).

23 января. Амбато. Стадион "Estadio Bellavista".