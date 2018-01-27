"Орьенте Петролеро" с двумя удалениями прошел "Университарио"

"Университарио" на своем поле обыграл "Орьенте Петролеро" (3:1), но вылетел из Кубка Либертадорес. Боливийская команда даже несмотря на два удаления смогла в концовке забить гол, который принес команде победу по сумме двух встреч, так как в первой игре был зафиксирован счет 2:0.

В другой встрече "Депортиво Тачира" и "Макара" сыграли вничью (0:0), а "Олимпия" обыграла "Уондерерс". В следующую стадию турнира вышли хозяева.

Кубок Либертадорес

1-й отборочный раунд

"Олимпия" (Парагвай) – "Уондерерс" (Уругвай) – 2:0 (0:0)

Голы: Камачо, 56 (1:0). Хименес, 88 (2:0).

Асунсьон. Стадион "Дефенсорес дель Чако".

Первый матч - 0:0.

"Депортиво Тачира" (Венесуэла) – "Макара" (Эквадор) – 0:0

Сан-Кристобаль. Стадион "Полидепортиво де Пуэбло-Нуэво".

Первый матч - 1:1.

"Университарио" (Перу) – "Орьенте Петролеро" (Боливия) – 3:1 (1:0)

Голы: Корсо, 8 (1:0). Корсо, 61 (2:0). Чавес, 66 (3:0). Паредес, 85 (3:1).

Предупреждение: Росалес, 56.

Удаления: Росалес (О), 60. Дук (О), 71.

Лима. Стадион "Монументал".

Первый матч - 0:2.