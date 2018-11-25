Матч "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" снова перенесен

Ответный матч финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" – "Бока Хуниорс" снова перенесен, информирует AS. При этом президенты обоих клубов еще должны решить, где пройдет игра. Встреча по этому поводу пройдет 27 ноября (начало – в 10.00 по местному времени).

Матч должен был пройти сегодня (начало – 23.00 по московскому времени). Первая игра завершилась вничью – 2:2.

Сегодня "Бока Хуниорс" запросил у Федерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) отменить сегодняшний ответный матч. Генуэзцы в официальном письме потребовали, чтобы игра прошла в равных условиях.

Встреча из-за беспорядков уже была перенесена на сегодняшний день. Напомним, что болельщики "Ривера" перед ответной игрой на стадионе "Монументаль" сначала атаковали автобус "Боки", закидав его камнями. Затем футболисты "Бока Хуниорс" подверглись атаке слезоточивым газом. После этих инцидентов, в которых пострадали некоторые игроки "Боки", начало матча откладывалось, а в итоге игра была перенесена на сутки.

Домашний стадион "Ривер Плейт" был закрыт местными властями в том числе из-за большого количества нелегально прошедших на игру, однако затем допущен к проведению встречи.

Мы не готовы к такому празднику. Это позор". Финал Кубка Либертадорес под вопросом