Матч "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" перенесли на завтра из-за нападения на автобус

Второй финальный матч Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" не будет сыгран сегодня, сообщает TyC. Игра из-за беспорядков перенесена на завтра. Встреча начнется в 17.00 по местному времени.

Перед началом игры фанаты забросали камнями автобус игроков "Боки". Несколько футболистов получили ранения. У капитана Пабло Переса была порезана рука, также осколки попали ему в глаз.

После инцидента с камнями возле автобуса "Боки" был распылен слезоточивый газ. Несколько футболистов отравились им и не смогут выйти на поле. Среди них - Карлос Тевес.

Первый матч клубов завершился вничью - 2:2.