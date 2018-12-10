Леонардо Понсио: "Ривер Плейт" добился чего-то великого"

Полузащитник "Ривер Плейт" Леонардо Понсио отметил, что его команде тяжело далась победа в финале Кубка Либертадорес. "Ривер" обыграл "Бока Хуниорс" со счетом 3:1 в дополнительное время.

– Это был очень напряженный матч, – цитирует AFP Понсио. – Соперник хорошо оборонялся, было очень тяжело. Но мы старались контролировать игру. Мы добились чего-то великого.

Что касается столкновений в Аргентине, то это реальность, о которой все знают. Многие болельщики сожалеют, что не смогли посмотреть финал в Буэнос-Айресе. Нужно быть реалистами и понимать, как себя следует вести. Предстоит много работы, чтобы столкновения не повторялись.