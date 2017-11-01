"Ланус" обыграл "Ривер Плейт" и вышел в финал Кубка Либертадорес

"Ланус" в ответном полуфинале Кубка Либертадорес обыграл на своем поле "Ривер Плейт" - 4:2. Хозяева встречи к середине первого тайма уступали со счетом 0:2. Для общей победы команде необходимо было забить 4 мяча, так как в первую игру "Ривер" выиграл - 1:0.

"Ланус" справился со своей задачей. Дубль сделал Жозе Санд, еще по голу забили Лаутаро Акоста и Алехандро Сильва. В финале аргентинцы сыграют с победителем пары "Гремиу" (Бразилия) - "Барселона" (Эквадор). Первая встреча завершилась в пользу бразильской команды со счетом 3:0.

Кубок Либертадорес

Полуфинал

2-й матч

"Ланус" (Аргентина) - "Ривер Плейт" (Аргентина) - 4:2 (1:2)

Голы: Скокко, 18 (0:1) - с пенальти. Монтьель, 23 (0:2). Санд, 45 (1:2). Санд, 46 (2:2). Акоста, 62 (3:2). Сильва, 69 (4:2) - с пенальти.

Первый матч - 0:1.