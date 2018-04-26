Кошмарный промах игрока "Бока Хуниорс" из вратарской. Видео

Нападающий "Бока Хуниорс" Рамон Абила в домашнем матче группового турнира Кубка Либертадорес против "Палмейраса" (0:2) отметился ужасающим промахом. Форвард, получив передачу с правого фланга, не смог переправить мяч в ворота бразильского клуба, находясь во вратарской площади соперника. Голкипер гостей Жаилсон в этом моменте никак не мог помешать нападающему аргентинской команды.
После четырех матчей в группе H "Бока Хуниорс" занимает второе место, набрав 5 очков. "Палмейрас" занимает первую строчку (10 очков).
How on earth did he miss that?! 😱😱😱 pic.twitter.com/wjcjmtbNv8– Goal (@goal) 26 апреля 2018 г.
Hrenoid
Это сводный брат Погребняка.
09:51