КОНМЕБОЛ отклонила запрос "Боки Хуниорс" о признании клуба победителем Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отклонила запрос "Бока Хуниорс" о признании его победителем Кубка Либертадорес 2018 года, информирует Reuters.

Вчера "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" начали подготовку к ответному финальному матчу Кубка Либертадорес в Испании. Встреча состоится 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Обе команды уже прилетели в столицу Испании и выбрали базы для подготовки. "Бока Хуниорс" работает на базе сборной Испании, а "Ривер Плейт" – на объектах инфраструктуры "Реала".

Ранее оба клуба заявляли о нежелании проводить матч в Мадриде, однако руководство КОНМЕБОЛ не изменило своего решения.

Напомним, что ответная встреча должна была пройти 23 ноября на арене "Ривер Плейт", однако фанаты этой команды атаковали автобус с футболистами "Боки", ранив несколько игроков. Затем матч переносился несколько раз и в итоге из соображений безопасности был вынесен за пределы Аргентины. Первая игра завершилась со счетом 2:2.