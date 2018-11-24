Карлос Тевес пострадал от слезоточивого газа, у капитана "Боки" - осколки в глазу. Финал Кубка Либертадорес близок к срыву

Пятеро футболистов "Бока Хуниорс" серьезно пострадали из-за атаки на автобус перед финалом Кубка Либертадорес против "Ривер Плейта". Ранее стало известно, что автобус забросали камнями, кроме того, возле него распылили слезоточивый газ. Последнее могли сделать как фанаты "Ривера", так и полиция, с целью их усмирить.

Сильнее всех пострадали экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Карлос Тевес, а также Мауро Сарате, Себастьян Вилья, Леонардо Хара. Особенно досталось капитану "Боки" Пабло Пересу - у него порезана правая рука и обнаружены осколки в глазу.

В настоящий момент президенты клубов обсуждают возможность проведения матча. Вероятнее всего, он будет перенесен.

В первой игре финала была зафиксирована ничья - 2:2.