Карлос Тевес: "Мы не в состоянии играть, но нас заставляют"

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес возмущен тем, что команду заставляют выходить на ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейта". Игроки "Боки" пострадали из-за атаки фанатов на их автобус. Сперва его забросали камнями, выбив стекла,после чего рядом с автобусом распылили слезоточивый газ.

Несколько футболистов получили ранения рук и глаз, некоторые пострадали от газа. В частности, Тевеса рвало из-за отравления.

- Мы не в состоянии играть, но нас заставляют, - цитирует TyC Sports Тевеса.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино пригрозил "Боке" дисквалификацией в случае отказа выйти на матч, при этом "Ривер" согласен на перенос. Из-за инцидента начало игры было отложено на 2 часа 15 минут.