Карлос Тевес: "Думаю, что Кубок освободителей Америки следует переименовать в Кубок завоевателей"

Аргентинский нападающий "Боки Хуниорс" Карлос Тевес поделился ожиданиями от второго матча финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейтом".

"Трудно сосредоточиться на предстоящей игре. Мы только прибыли в Мадрид после долгого путешествия. И мне кажется, что я один ничего не знал об этой истории. Думаю, что Кубок Либертадорес (Кубок освободителей в русском переводе - прим. ред.) следует переименовать в Кубок завоевателей Америки. Вообще, все это довольно странно. Мы выйдем на игру спустя сорок дней после наказания, так что нам очень важно сфокусироваться на том, что необходимо сделать. Для обеих команд трудно здесь находиться. Мы, как старшие игроки, должны дать понять нашей команде, что мы сюда приехали завоевать Кубок Либертадорес, а не на товарищескую встречу.

Все мы устали от того, что происходит. Этому должен прийти конец. Важно лишь то, что происходит на поле. А еще показательно то, как в Испании борются с хулиганами. В Аргентине должны этому научиться", - приводит слова Тевеса AS.

9 декабря в Мадриде пройдет второй матч финального противостояния Кубка Либертадорес между "Бокой Хуниорс" и "Ривер Плейтом". Первая игра состоялась в Буэнос-Айресе 11 ноября, и она завершилась со счетом 2:2. Второй матч должен был пройти 24 ноября, но перед игрой фанаты "Ривера" атаковали автобус с игроками и тренерским штабом "Боки". Они забросали его камнями и распылили слезоточивый газ, ранив при этом несколько футболистов желто-синих. Игру решено было перенести в Мадрид. "Бока Хуниорс" пыталась добиться дисквалификации соперника, но КОМНЕБОЛ (Федерация футбола Южной Америки) не сделала этого.

Матч между "Ривер Плейтом" и "Бокой Хуниорс" пройдет 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи в 22:45 по московскому времени.