Капитан "Бока Хуниорс", несмотря на раненный осколком глаз, сыграет в финале Кубка Либертадорес против "Ривер Плейта"

Капитан "Бока "Хуниорс" Пабло Перес выйдет на поле в стартовом составе на ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейта". Перед началом игры фанаты забросали камнями автобус игроков "Боки". Несколько футболистов получили ранения. У Переса была порезана рука, также осколки попали ему в глаз. Ему была наложена повязка, однако он все же примет участие в игре.

#Boca Así están ahora Pablo Pérez y Gonzalo Lamardo pic.twitter.com/aILLrv2RsY – TyC Sports (@TyCSports) 24 ноября 2018 г.

После инцидента с камнями возле автобуса "Боки" был распылен слезоточивый газ. Несколько футболистов отравились им и не смогут выйти на поле. Среди них - Карлос Тевес.

Начало встречи было отложено на 2 часа 15 минут. "Ривер" был готов к переносу игры, однако президент ФИФА Джанни Инфантино пригрозил "Боке" дисквалификацией в случае отказа выйти на поле.

Первый матч клубов завершился вничью - 2:2.