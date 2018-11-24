Игроков "Боки" обследуют после атаки на автобус. Фото из раздевалки

Футболисты "Бока Хуниорс" проходят медобследование после атаки на автобус команды перед ответным финалом Кубка Либертадорес против "Ривер Плейта". Фанаты "Ривера" сперва забросали автобус соперника камнями, после чего возле него был распылен слезоточивый газ.

У нескольких футболистов обнаружены порезы от осколков стекла, некоторых тошнит из-за газа, матч под угрозой срыва.