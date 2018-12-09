Хамес Родригес посетил игру финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" – "Бока Хуниорс"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес посетил ответную игру финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" – "Бока Хуниорс".

Ранее футболист рассказал о готовности покинуть команду, если тренерский штаб не будет ему предоставлять больше игрового времени. Колумбиец, который восстанавливается после травмы колена, в нынешнем сезоне чемпионата Германии провел восемь матчей, забив три мяча.

Первый матч между командами состоялся почти месяц назад на "Бомбонере". В той игре соперники не смогли выявить победителя – 2:2.

Ответная встреча должна была состояться на стадионе "Монументаль" 24 ноября, но из-за атак, устроенных фанатами "Ривера" на игроков "Боки", был отменена. Предпринимались попытки провести ее через сутки, но они провалились.

Матч между "Ривер Плейтом" и "Бокой Хуниорс" проходит на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.