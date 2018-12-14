Хакеры ограбили делегацию "Бока Хуниорс" в Мадриде

Делегация "Бока Хуниорс" стала жертвой ограбления в Мадриде, сообщает Marca. Неизвестный хакер взломал телефоны некоторых представителей команды и опустошил их банковские счета. Клуб сделал официальный запрос в банк и обратился насчет страховки и возмещения ущерба, однако ответа на данный момент еще не поступило.

Отмечается, что счета футболистов не пострадали.

"Бока Хуниорс" приезжала в Мадрид на ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейта" . Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ривера", который и завоевал трофей (первый матч - 2:2).

Изначально матч должен был пройти в Буэнос-Айресе, но был сорван из-за фанатов "Ривер Плейта". Игра была перенесена в Мадрид, причем оба клуба были против.