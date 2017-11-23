"Гремиу" выиграл первый матч финала Кубка Либертадорес у "Лануса"

"Гремиу" обыграл "Ланус" со счетом 1:0 в первом матче финала Кубка Либертадорес. Победный мяч забил Сисеру, отличившийся на 83-й минуте встречи. Отметим, что он вышел на замену незадолго до забитого гола.

С первых минут у хозяев на поле появился экс-форвард "Спартака" Лукас Барриос, замененный на 74-й минуте. Также в старте бразильцев вышел Луан, которым красно-белые активно интересновались минувшим летом.

Ответная встреча состоится 30 ноября в Аргентине.

Кубок Либертадорес

Финал

1-й матч

"Гремиу" – "Ланус" – 1:0 (0:0)

Гол: Сисеру, 83.

23 ноября. Порту-Алегри. Стадион Arena do Gremio.