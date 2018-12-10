Гонсало Мартинес: "Я покину "Ривер Плейт" в январе"

Полузащитник "Ривер Плейт" Гонсало Мартинес признался, что покинет команду в январе. Он стал автором одного из голов в финале Кубка Либертадорес, в котором "Ривер" обыграл в дополнительное время "Бока Хуниорс" со счетом 3:1.

– Я сыграю на клубном чемпионате мира, а потом уйду, – цитирует A Bola Мартинеса. – Это трудное решение, но жизнь продолжается. Я дал все, что мог. Сейчас мы должны отпраздновать эту победу с болельщиками и партнерами по команде. Я буду скучать по "Риверу". Здесь я пережил прекрасные моменты.