Гол Робинью помог "Атлетику Минейру" обыграть "Либертад"

"Атлетику Минейру" в матче Кубка Либертадорес обыграл на своем поле "Либертад" - 2:0. Один из голов в этой встрече забил экс-форвард "Милана" Робинью. Команда после этого результата лидирует в своей группе вместе с "Годой Крус".

Кубок Либертадорес

Группа 3

"Мельгар" - "Индепендьенте" - 1:2 (0:0)

Голы: Эррера, 70 (1:0). Пьедраита, 73 (1:1). Кинтеро, 75 (1:2).

Группа 4

"Атлетику Паранаэнсе" - "Фламенго" - 2:1 (1:0)

Голы: Тиагу Элену, 36 (1:0). Фелипе Гедоз, 88 (2:0). Виллиан, 90 (2:1).

Группа 5

"Пеньяроль" - "Палмейрас" - 2:3 (2:0)

Голы: Аффонсо, 13 (1:0). Ариас, 39 (2:0). Виллиан, 49 (2:1). Мина, 63 (2:2). Виллиан, 73 (2:3).

Группа 6

"Атлетику Минейру" - "Либертад" - 2:0 (0:0)

Голы: Робинью, 72 (1:0). Касарес, 89 (2:0).