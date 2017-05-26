Гол Барриоса помог "Гремиу" разгромить "Самору"

"Гремиу" в шестом туре группового турнира Кубка Либертадорес разгромил на своем поле "Самору" из Венесуэлы. Один из мячей на счету экс-форварда "Спартака" Лукаса Барриоса. Бразильский клуб занял первое место в своей группе и вышел в плей-офф.

Кубок Либертадорес

Группа 1

"Атлетико Насиональ" - "Барселона Гуаякиль" - 3:1 (2:1)

Голы: Айови, 3 (0:1). Морено, 19 - с пенальти (1:1). Арреага, 27 - в свои ворота (2:1). Аймар, 68 - в свои ворота (3:1).

"Эстудиантес" - "Ботафого" - 1:0 (1:0)

Гол: Солари, 25 (1:0).

Группа 3

"Эмелек" - "Мельгар" - 3:0 (1:0)

Голы: Орехуэла, 28 (1:0). Киньонес, 50 (2:0). Ангуло, 79 (3:0).

"Ривер Плейт" - "Индепендьенте" М - 1:2 (0:0)

Голы: Эрнандес, 48 (0:1). Москера, 55 (0:2). Мина, 83 (1:2).

Группа 8

"Гуарани А" - "Икике" - 0:0



"Гремиу" - "Самора" - 4:0 (3:0)

Голы: Луан Виейра, 23 (1:0). Барриос, 26 (2:0). Луан Виейра, 29 - с пенальти (3:0). Роша, 64 (4:0).

Нереализованный пенальти: Луан Виейра (Гремиу), 83 (вратарь).