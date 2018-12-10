Главный тренер "Бока Хуниорс": "Поздравляю "Ривер Плейт"

Главный тренер "Бока Хуниорс" Гильермо Баррос Скелотто поздравил "Ривер Плейт" с победой в финале Кубка Либертадорес. Во втором матче финала "Ривер" выиграл со счетом 3:1 в дополнительное время.

– Я хочу поблагодарить и поздравить игроков "Боки" за то, как они играли, – цитирует AFP Скелотто. – Даже в меньшинстве мы давили. Поздравляю "Ривер", который стал победителем финала, где выиграть могли обе команды. Это был очень равный матч. Мне грустно, что я не смог для болельщиков одержать победу. Это портит мне настроение. В спортивном плане этот финал окончен. Но было бы хорошо, если бы КОНМЕБОЛ приняла какие-то юридические меры. Не в вопросе о том, кто победил, кого надо наказать, а в другом. В том, что произошло перед игрой в Буэнос-Айресе. Атака на нашу команду была неприемлемой. Надеюсь, что все изменится, но со спортивной точки зрения все кончено. "Ривер" победил.