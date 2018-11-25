Глава КОНМЕБОЛ: "Здравый смысл возобладал. "Ривер" и "Бока" сыграют со зрителями"

Глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес отметил, что решение перенести матч "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" на следующий день было достигнуто благодаря соглашению президентов клубов - Родольфо Д'Онофрио и Даниэля Ангеличи. Игра не состоялась из-за нападения на автобус с игроками "Боки".

- Было достигнуто джентльменское соглашение между двумя клубами, здравый смысл возобладал, - приводит TyC слова Домингеса. - Игра начнется завтра со зрителями. Хочу поздравить двух президентов клубов, потому что матч был под угрозой. Напомню всем, что футбол - это игра, а не война.