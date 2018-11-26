Итальянская Генуя выразила готовность принять ответный матч финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс", сообщает Football Italia со ссылкой на официальный сайт городского муниципалитета. Президентам обоих клубов были направлены соответствующие приглашения.

Первая игра финала Кубка Либертадорес, состоявшаяся 11 ноября, завершилась со счетом 2:2. Ответный матч должен был пройти 24 ноября. Встреча не состоялась из-за того, что фанаты "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Бока Хуниорс", в результате чего пострадали несколько футболистов. Она была перенесена на неопределенную дату.

Отметив, что и "Ривер Плейт", и "Бока Хуниорс" были основаны иммигрантами из Генуи в начале 20 века.

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