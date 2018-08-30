"Фламенго" с Витинью не смог выйти в 1/4 финала Кубка Либертадорес

"Фламенго" обыграл "Крузейру" (1:0) в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес, но не смог выйти в следующий раунд турнира. В первой игре клуб, состав которого этим летом пополнил нападающий ЦСКА Витинью, уступил со счетом 0:2.

В следующем раунде "Крузейру" сыграет с победителем пары "Бока Хуниорс" – "Либертад" (в первом матче аргентинский клуб обыграл команду из Парагвая со счетом 2:0). Ответная игра состоится в ночь на 31 августа по московскому времени.

Также в 1/4 финала Кубка Либертадорес по сумме двух встреч прошли "Ривер Плейт" и "Коло Коло", переигравшие "Расинг" и "Коринтианс" соответственно.

Кубок Либертадорес

1/8 финала

Ответный матч

"Крузейру" – "Фламенго" – 0:1 (0:0)

Гол: Дуарте, 70.

30 августа. Белу-Оризонти. Стадион "Mineirao".