Финал Кубка Либертадорес пройдет на "Сантьяго Бернабеу" 9 декабря

Официальный сайт Королевской федерации футбола Испании подтвердил проведение ответного финала Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейтом" на домашнем стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу". Данное решение было согласовано ФИФА, УЕФА, КОНМЕБОЛ, руководством "Реала" и властями Испании.

Состоится финал 9 декабря, начало - 20.30 по местному времени (22.30 по московскому).

Изначально матч должен был состояться на стадионе "Ривер Плейта" в Буэнос-Айресе, однако игра была сорвана из-за поведения фанатов. Болельщики атаковали автобус "Бока Хуниорс", забросали его камнями, ранив несколько игроков, также футболисты пострадали от слезоточивого газа. Встречу несколько раз переносили по времени, в итоге приняли решение провести ее на нейтральном поле.

Варианты переноса игры в Асунсьон, Доху и Майами были по разным причинам отменены, после чего появилась идея провести ее в Мадриде. Первая встреча на стадионе "Боки" завершилась вничью 2:2.