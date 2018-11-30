01:37 | Футбол — Кубок Либертадорес

Финал Кубка Либертадорес пройдет на "Сантьяго Бернабеу" 9 декабря

Стадион "Реала" "Сантьяго Бернабеу". Фото REUTERS
Стадион "Реала" "Сантьяго Бернабеу". Фото REUTERS
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Официальный сайт Королевской федерации футбола Испании подтвердил проведение ответного финала Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейтом" на домашнем стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу". Данное решение было согласовано ФИФА, УЕФА, КОНМЕБОЛ, руководством "Реала" и властями Испании.

 
Вот так атаковали автобус с игроками &quot;Боки Хуниорс&quot;.Беспорядки перед финалом Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс": разбитый автобус, газовая атака и отмена матча

Состоится финал 9 декабря, начало - 20.30 по местному времени (22.30 по московскому).

Изначально матч должен был состояться на стадионе "Ривер Плейта" в Буэнос-Айресе, однако игра была сорвана из-за поведения фанатов. Болельщики атаковали автобус "Бока Хуниорс", забросали его камнями, ранив несколько игроков, также футболисты пострадали от слезоточивого газа. Встречу несколько раз переносили по времени, в итоге приняли решение провести ее на нейтральном поле.

Варианты переноса игры в Асунсьон, Доху и Майами были по разным причинам отменены, после чего появилась идея провести ее в Мадриде. Первая встреча на стадионе "Боки" завершилась вничью 2:2.

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