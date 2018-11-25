Финал Кубка Либертадорес отложен. Опять

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс" был отложен. Новая дата матча еще не назначена.

La CONMEBOL anunció que la final de la Copa Libertadores fue postergada. – River Plate (@CARPoficial) 25 ноября 2018 г.

Игра должна была состояться накануне. Из-за атаки фанатов на автобус "Боки" несколько футболистов команды получили ранения и отравление слезоточивым газом. Матч сперва был отложен на час, затем еще на 1 час 15 минут, затем еще на полчаса, а в результате бы перенесен на сутки.

"Бока" сегодня направила в КОНМЕБОЛ письмо с просьбой перенести встречу - клуб требует проведения игры в равных условиях.

Первый матч между двумя командами из Буэнос-Айреса завершился вничью - 2:2.