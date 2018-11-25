20:13 | Футбол — Кубок Либертадорес

Финал Кубка Либертадорес отложен. Опять

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Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс" был отложен. Новая дата матча еще не назначена.

 

 
Капитан &quot;Бока Хуниорс&quot; Пабло Перес, пострадавший от нападения фанатов &quot;Ривер Плейт&quot;, с повязкой на травмированном глазу."Мы не готовы к такому празднику. Это позор". Финал Кубка Либертадорес под вопросом

Игра должна была состояться накануне. Из-за атаки фанатов на автобус "Боки" несколько футболистов команды получили ранения и отравление слезоточивым газом. Матч сперва был отложен на час, затем еще на 1 час 15 минут, затем еще на полчаса, а в результате бы перенесен на сутки. 

"Бока" сегодня направила в КОНМЕБОЛ письмо с просьбой перенести встречу - клуб требует проведения игры в равных условиях.

Первый матч между двумя командами из Буэнос-Айреса завершился вничью - 2:2.

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