Финал Кубка Либертадорес отложен: игроки "Боки" пострадали от осколков и слезоточивого газа

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс" был отложен на час.

Вместо 17.00 по местному времени (23.00 по московскому) он начнется в 18.00 (00.00 по Москве). Причиной стала атака на автобус "Боки" перед игрой. Автобус забросали камнями, выбив несколько стекол, после чего рядом был распылен слезоточивый газ.

Последнее могли сделать как фанаты "Ривера", так и полиция, с целью их усмирить.

Сильнее всех пострадали экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Карлос Тевес, а также Мауро Сарате, Себастьян Вилья, Леонардо Хара. Особенно досталось капитану "Боки" Пабло Пересу - у него порезана правая рука и обнаружены осколки в глазу.

В первой игре финала была зафиксирована ничья - 2:2.

Карлос Тевес пострадал от слезоточивого газа, у капитана "Боки" - осколки в глазу. Финал Кубка Либертадорес близок к срыву