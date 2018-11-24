Финал Кубка Либертадорес отложен еще на 1 час 15 минут из-за атаки фанатов на автобус "Боки"

Ответный матч финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" отложен еще на 1 час 15 минут. Изначально он должен был начаться в 17.00 по местному времени (23.00 по Москве), но сперва его перенесли на 18.00, а по новым данным - на 19.15.

Причиной стала атака на автобус "Боки" перед игрой. Автобус забросали камнями, выбив несколько стекол, после чего рядом был распылен слезоточивый газ.

Последнее могли сделать как фанаты "Ривера", так и полиция, с целью их усмирить.

Сильнее всех пострадали экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Карлос Тевес, а также Мауро Сарате, Себастьян Вилья, Леонардо Хара. Особенно досталось капитану "Боки" Пабло Пересу - у него порезана правая рука и обнаружены осколки в глазу.

Уже стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино пригрозил "Боке" дисквалификацией за отказ выйти на матч, при этом Тевес и Перес однозначно не сыграют.