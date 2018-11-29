Финал Кубка Либертадорес "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт" может пройти на "Сантьяго Бернабеу"

Второй матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими "Бокой Хуниорс" и "Ривер Плейтом" может быть сыгран в Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Об этом сообщает Marca.

Cогласно данным, которыми располагает издание, "Реал", выступающий на этой арене, не против подобного поворота событий. Решение о месте проведения игры будет принято сегодня на специальном совещании Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), которое пройдет сегодня в парагвайском Асуньоне.

Игра должна состояться 8 или 9 декабря. Изначально она должна была пройти в субботу, 24 ноября, но перед матчем фанаты "Ривер Плейта" забросали автобус "Боки" камнями и распылили около него слезоточивый газ. Некоторые игроки команды при этом пострадали. Руководство желто-синих, в связи со сложившейся ситуацией, попросило КОНМЕБОЛ перенести игру и наказать "Ривер Плейт" за агрессию болельщиков.

Первый матч финала, прошедший на стадионе "Боки", завершился со счетом 2:2.