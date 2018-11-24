Фанаты "Ривера" используют детей для проноса пиротехники на финал Кубка Либертадорес. Отвратительное видео

В интернете появилось видео, как фанаты "Ривер Плейта" проносят на стадион "Монументаль" пиротехнику на финал Кубка Либертадорес против "Бока Хуниорс". В ролике, снятом из машины, видно, как фанат в форме "Ривера" обвязывает пиротехникой маленькую девочку.
Отметим, что его старания могут быть напрасны - игра под угрозой срыва. Несколько футболистов "Боки" пострадали в результате атаки на автобус: его сперва забросали камнями, после чего распылили слезоточивый газ.
Insane. How River Plate fans sneak flares into the stadium vs Boca Juniors https://t.co/77Xz5l47Wl– 101 Great Goals (@101greatgoals) 24 ноября 2018 г.
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