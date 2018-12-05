Фанаты "Боки Хуниорс" провожают команду в аэропорту. Огненное видео

В интернете появилось видео того, как провожают свою команду в аэропорту фанаты "Боки Хуниорс". Оно было опубликовано в Твиттере издание Bleacher Report.

Команде предстоит сыграть ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт" в Мадриде. Первый матч на поле "Боки" завершился вничью - 2:2. Ответная игра была перенесена из-за беспорядков в Буэнос-Айресе.

Boca Juniors fans seeing their team off at the airport 😳



(via @RinconDeBoca) pic.twitter.com/tx769E3dBt – Bleacher Report (@BleacherReport) 5 декабря 2018 г.

Матч состоится 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 22.30 по московскому времени.

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