18:32 | Футбол — Кубок Либертадорес

Фанаты "Боки Хуниорс" провожают команду в аэропорту. Огненное видео

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В интернете появилось видео того, как провожают свою команду в аэропорту фанаты "Боки Хуниорс". Оно было опубликовано в Твиттере издание Bleacher Report.

Команде предстоит сыграть ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт" в Мадриде. Первый матч на поле "Боки" завершился вничью - 2:2. Ответная игра была перенесена из-за беспорядков в Буэнос-Айресе.

Матч состоится 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 22.30 по московскому времени.

Все о Кубке Либертадорес- здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/copa-libertadores/

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