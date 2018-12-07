Фанат "Ривер Плейт", напавший на автобус "Бока Хуниорс", раскаялся в своем поступке

Фанат "Ривер Плейт" Матиас Себастьян Фирпо, которого задержала полиция по подозрению в нападении на автобус с футболистами "Боки Хуниорс", раскаялся в своем поступке.

– Тогда я не знал, как сдержать свой порыв и эмоции. Я правда сожалею о своем поступке. Я отправился туда со своей семьей и обычно такого не делаю. Знаю, что был не прав, и страдаю из-за этого, – цитируетФирпо Marca.

Напомним, ответный матч финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" – "Бока Хуниорс" должен бы пройти 24 ноября в Буэнос-Айресе, но был отменен из-за нападения фанатов хозяев на автобус с футболистами гостей.

Затем матч несколько раз переносился и теперь должен пройти в Мадриде 9 декабря.