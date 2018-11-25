"Это позор". Тевес - о ситуации с матчем против "Ривер Плейт"

Форвард "Боки Хуниорс" Карлос Тевес прокомментировал ситуацию с перенесенным финалом Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт".

- Я считаю, что это позор. То, что делает КОНМЕБОЛ - это позор, - цитирует аргентинца AS. - Я говорю это лично от себя. Если в отношении меня будут какие-то санкции, я приму это. Пабло Перес попал в больницу, а они заставляли нас играть. Это позор. Два игрока "Боки" попали в больницу, у другого была рвота, меня тоже рвало. Все чихали. Конечно, "Ривер" был близок к кубку, потому что они делают то, что хотят. Если бы на их месте была "Бока", нас бы уже давно дисквалифицировали, а "Ривер" получил бы кубок.

Матч был перенесен на воскресенье на 23.00 по московскому времени. При этом, как сообщалось ранее, игра может не состояться и сегодня.

"Мы не готовы к такому празднику. Это позор". Финал Кубка Либертадорес под вопросом