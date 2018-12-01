Джанни Инфантино: "ФИФА поддержала проведение финала Кубка Либертадорес в Испании, чтобы не создавать лишнее напряжение"

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что поддержал проведение финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс". Игра состоится на "Сантьяго Бернабеу" 9 декабря. Изначально она должна была пройти на стадионе "Ривера", но была сорвана из-за поведения фанатов. Они забросали автобус "Боки" камнями, ранили несколько игроков, после чего ряд футболистов пострадали от слезоточивого газа.

- Я очень благодарен приглашению президента Маурицио Макри, - цитирует Clarín Инфантино. - Есть более важные проблемы, чем футбол, но он играет важную роль в современном сообществе.

Я был свидетелем игры, которой не было. Мы должны признать, что футбольный матч вызывает много эмоций, но это не война, не битва. Это матч. То, что произошло, не имеет оправданий. Каждый должен извлечь уроки и сделать так, чтобы это никогда не повторилось.

КОНМЕБОЛ обладает юрисдикцией принимать решения в отношении Кубка Либертадорес. Мы в ФИФА сотрудничаем с ними максимально тесно, но в КОНМЕБОЛ решили, что единственный выход - играть в Испании. ФИФА поддержала это решение, чтоб не создавать лишнее напряжение. Этого уже достаточно.