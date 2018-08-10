Дубль Борхи позволил "Палмейрасу" обыграть "Серро Портеньо" в Кубке Либертадорес

"Палмейрас" со счетом 2:0 обыграл "Серро Портеньо" в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Дубль оформил нападающий Мигель Борха. В других встречах "Атлетико Тукуман" победил "Атлетико Насиональ" (2:0), "Расинг А" и "Ривер Плейт" сыграли безголевую вничью.
Кубок Либертадорес - 2018
1/8 финала
Первый матч
"Серро Портеньо" - "Палмейрас" - 0:2 (0:0)
Голы: Борха, 47 (0:1). Борха, 71 (0:2).
10 августа. Асунсьон. Стадион "Pablo Rojas".
"Атлетико Тукуман" - "Атлетико Насиональ" - 2:0 (1:0)
Голы: Диас, 7 (1:0). Акоста, 71 (2:0).
10 августа. Сан-Мигель-де-Тукуман. Стадион "Jose Fierro".
"Расинг А" - "Ривер Плейт" - 0:0
Предупреждение: Понсио, 29.
Удаление: Понсио (Ривер Плейт), 45+3.
10 августа. Авельянеда. Стадион "Presidente Juan Domingo Peron".