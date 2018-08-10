08:39 | Футбол — Кубок Либертадорес

Дубль Борхи позволил "Палмейрасу" обыграть "Серро Портеньо" в Кубке Либертадорес


"Палмейрас" со счетом 2:0 обыграл "Серро Портеньо" в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Дубль оформил нападающий Мигель Борха. В других встречах "Атлетико Тукуман" победил "Атлетико Насиональ" (2:0), "Расинг А" и "Ривер Плейт" сыграли безголевую вничью.

Кубок Либертадорес - 2018 

1/8 финала

Первый матч 

"Серро Портеньо" - "Палмейрас" - 0:2 (0:0)

Голы: Борха, 47 (0:1). Борха, 71 (0:2). 

10 августа. Асунсьон. Стадион "Pablo Rojas".

"Атлетико Тукуман" - "Атлетико Насиональ" - 2:0 (1:0)

Голы: Диас, 7 (1:0). Акоста, 71 (2:0). 

10 августа. Сан-Мигель-де-Тукуман. Стадион "Jose Fierro".

"Расинг А" - "Ривер Плейт" - 0:0 

Предупреждение: Понсио, 29. 

Удаление: Понсио (Ривер Плейт), 45+3.

10 августа. Авельянеда. Стадион "Presidente Juan Domingo Peron".

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