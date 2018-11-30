Дани Алвес: "Решение провести матч "Ривер" - "Бока" в Мадриде - это позор"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес раскритиковал решение КОНМЕБОЛ перенести ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" из Буэнос-Айреса в Мадрид. Игра состоится на "Сантьяго Бернабеу" 9 декабря.

"Решение провести матч вне Южной Америки - это самый большой позор, который я видел как футболист, южноамериканец и человек, который верит, что спорт живет бладогадя страсти.

Люди, которые не имют отношения к произошедшему, не должны платить за этих необразованных", - написал Алвес в Инстаграме.