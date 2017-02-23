"Ботафого" и "Атлетику Паранаэнсе" вышли в групповой турнир Кубка Либертадорес

"Атлетику Паранаэнсе" в гостевом ответном матче 3-го отборочного раунда Кубка Либертадорес победил "Депортиво Капиата" – 1:0. Счет по сумме двух встреч – 4:3 в пользу бразильского клуба.
В другой встрече "Ботафого" на выезде уступил "Олимпии" после домашней победы с таким же счетом. В серии пенальти сильнее оказался "Ботафого" (3:1).
Кубок Либертадорес
3-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Депортиво Капиата" - "Атлетику Паранаэнсе" - 0:1 (0:1)
Гол: Лучо Гонсалес, 12.
"Олимпия" - "Ботафого" - 1:0 д.в. (0:0, 1:0, 0:0). Пенальти - 1:3
Гол: Монтенегро, 80.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/club/libertadores/2017/groups/