"Ботафого" и "Атлетику Паранаэнсе" вышли в групповой турнир Кубка Либертадорес

"Атлетику Паранаэнсе" в гостевом ответном матче 3-го отборочного раунда Кубка Либертадорес победил "Депортиво Капиата" – 1:0. Счет по сумме двух встреч – 4:3 в пользу бразильского клуба.

В другой встрече "Ботафого" на выезде уступил "Олимпии" после домашней победы с таким же счетом. В серии пенальти сильнее оказался "Ботафого" (3:1).

Кубок Либертадорес

3-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Депортиво Капиата" - "Атлетику Паранаэнсе" - 0:1 (0:1)

Гол: Лучо Гонсалес, 12.

"Олимпия" - "Ботафого" - 1:0 д.в. (0:0, 1:0, 0:0). Пенальти - 1:3

Гол: Монтенегро, 80.