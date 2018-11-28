"Бока Хуниорс" требует дисквалификации "Ривер Плейт" и не будет играть в финале Кубка Либертадорес

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси подчеркнул, что его клуб будет добиваться дисквалификации "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес за инциденты с участием фанатов этой команды перед ответным финальным матчем. Встреча должна была состояться 23 ноября, но несколько раз переносилась. В результате было принято решение руководством КОНМЕБОЛ провести игру за пределами Аргентины 8 или 9 декабря. Напомним, что перед ответной игрой автобус "Бока Хуниорс" фанаты "Ривер Плейт" забросали посторонними предметами, из-за чего пострадали некоторые игроки. Затем они подверглись атаке слезоточивым газом.

– Мы внимательно изучили слова президента КОНМЕБОЛ, – цитирует Goal Анхелиси. – Решили подать запрос на дисквалификацию "Ривера". Мы расширили свое обращение до 46 страниц, приложили фото и видео, другие улики. Пусть теперь дисциплинарный комитет отвечает. Надеюсь, что суд примет верное решение. Мы не хотим участвовать в каких-либо матчах до тех пор, пока не будет решение суда. У нас есть основания так поступать. Если решение суда нас не устроит, подадим апелляцию. Перенос игры – это не окончательное решение, поскольку его принял исполком КОНМЕБОЛ, а не суд. Мы хотим, чтобы все придерживались закона. Моя обязанность – защищать "Боку". Это очень серьезное дело. У "Ривера" было много санкций в нынешнем сезоне. И мы пойдем до конца. Я недоволен тем, как продвигается дело. Мы не собираемся играть в финале.

Первый матч завершился со счетом 2:2.