"Бока Хуниорс" обыграл "Либертад", а "Крузейру" был сильнее "Фламенго" в Кубке Либертадорес

В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес "Бока Хуниорс" дома обыграл "Либертад" со счетом 2:0. "Коринтианс" на выезде уступил "Коло Коло" (0:1), а "Крузейру" в гостях был сильнее "Фламенго" – 2:0.
Кубок Либертадорес
1/8 финала
Первые матчи
"Бока Хуниорс" (Аргентина) – "Либертад" (Парагвай) – 2:0 (2:0)
Голы: Абила, 7 (1:0). Сарате, 43 (2:0).
"Коло Коло" (Чили) – "Коринтианс" (Бразилия) – 1:0 (1:0)
Гол: Кармона, 38.
Удаление: Габриэл Жиротто (Коринтианс), 54.
"Фламенго" (Бразилия) – "Крузейру" (Бразилия) – 0:2 (0:1)
Голы: Де Арраскаэта, 10 (0:1). Тиагу Невес, 78 (0:2).