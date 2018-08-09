09:37 | Футбол — Кубок Либертадорес

"Бока Хуниорс" обыграл "Либертад", а "Крузейру" был сильнее "Фламенго" в Кубке Либертадорес


В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес "Бока Хуниорс" дома обыграл "Либертад" со счетом 2:0. "Коринтианс" на выезде уступил "Коло Коло" (0:1), а "Крузейру" в гостях был сильнее "Фламенго" – 2:0.

Кубок Либертадорес

1/8 финала

Первые матчи

"Бока Хуниорс" (Аргентина) – "Либертад" (Парагвай) – 2:0 (2:0)

Голы: Абила, 7 (1:0). Сарате, 43 (2:0).

"Коло Коло" (Чили) – "Коринтианс" (Бразилия) – 1:0 (1:0)

Гол: Кармона, 38.

Удаление: Габриэл Жиротто (Коринтианс), 54.

"Фламенго" (Бразилия) – "Крузейру" (Бразилия) – 0:2 (0:1)

Голы: Де Арраскаэта, 10 (0:1). Тиагу Невес, 78 (0:2).

К комментариям
0
Материалы других СМИ