"Бока Хуниорс" обратился в КОНМЕБОЛ с требованием отменить ответный матч с "Ривер Плейт"

"Бока Хуниорс" запросил у Федерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) отменить сегодняшний ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт", информирует официальный сайт клуба. Генуэзцы в официальном письме требуют, чтобы игра прошла в равных условиях.

Матч из-за беспорядков был перенесен на воскресенье на 23.00 по московскому времени. При этом, как сообщалось ранее, игра может не состояться и сегодня. Первая игра завершилась вничью - 2:2.

Напомним, что болельщики "Ривера" перед ответной игрой на стадионе "Монументаль" сначала атаковали автобус "Боки", закидав его камнями. Затем футболисты "Бока Хуниорс" подверглись атаке слезоточивым газом. После этих инцидентов, в которых пострадали некоторые игроки "Боки", начало матча откладывалось, а в итоге игра была перенесена на сутки.

Домашний стадион "Ривер Плейт" был закрыт местными властями в том числе из-за большого количества нелегально прошедших на игру, однако затем допущен к проведению встречи.

Мы не готовы к такому празднику. Это позор". Финал Кубка Либертадорес под вопросом