"Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" объявили составы на второй матч финала Кубка Либертадорес

"Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" обнародовали стартовые составы на финал Кубка Либертадорес. Форвард "Боки" Карлос Тевес начнет игру в запасе.

Полностью составы выглядят следующим образом:

"Бока Хуниорс": Андрада, Магайян, Павон, Перес, Акоста Нандес, Теран Барриос, Беденетто, Оласа Катрофе, Искьердос, Вилья Кано, Буффарини.

Запасные: Росси, Гольц, Гаго, Абила, Сарате, Тевес, Хара.

"Ривер Плейт": Армани, Майдана, Мартинес, Паласиос, Каско, Пинола, Понцио, Перес, Фернандес, Пратто, Монтиэль.

Запасные: Лукс, Цукулини, Мора Нуньес, Кинтеро Паньягуа, Альварес, Майяда, Мартинес.

Вторая встреча финала Кубка Либертадорес начнется в 22:45 в Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Первый матч прошел 11 ноября в Буэнос-Айресе, и завершился со счетом 2:2.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.