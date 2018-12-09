"Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" объявили составы на второй матч финала Кубка Либертадорес

"Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" обнародовали стартовые составы на финал Кубка Либертадорес. Форвард "Боки" Карлос Тевес начнет игру в запасе.
Полностью составы выглядят следующим образом:
"Бока Хуниорс": Андрада, Магайян, Павон, Перес, Акоста Нандес, Теран Барриос, Беденетто, Оласа Катрофе, Искьердос, Вилья Кано, Буффарини.
Запасные: Росси, Гольц, Гаго, Абила, Сарате, Тевес, Хара.
"Ривер Плейт": Армани, Майдана, Мартинес, Паласиос, Каско, Пинола, Понцио, Перес, Фернандес, Пратто, Монтиэль.
Запасные: Лукс, Цукулини, Мора Нуньес, Кинтеро Паньягуа, Альварес, Майяда, Мартинес.
Вторая встреча финала Кубка Либертадорес начнется в 22:45 в Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Первый матч прошел 11 ноября в Буэнос-Айресе, и завершился со счетом 2:2.
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