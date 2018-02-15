"Банфилд" сыграл вничью с "Насионалем" в Кубке Либертадорес

В первом матче третьего раунда Кубка Либертадорес "Банфилд" сыграл вничью с "Насионалем" - 2:2. Отметим, что гости дважды вели в счете, но аргентинскому клубу удалось отыграться, при этом второй мяч был забит в добавленное время. Ответный матч состоится 21 февраля. В другой встрече "Васку да Гама" разгромил "Хорхе Вильстерман" - 4:0.

Кубок Либертадорес

3-й отборочный раунд

"Банфилд" - "Насиональ М" - 2:2 (0:0)

Голы: Фернандес, 50 (0:1). Бертоло, 58 (1:1). Эспино, 82 (1:2). Цвитанич, 90+3 (2:2).

15 февраля. Ломас-де-Самора.

"Васку да Гама" - "Хорхе Вильстерман" - 4:0 (2:0)

Голы: Паулан, 18 (1:0). Паулинью, 41 (2:0). Ягу Пикачу, 88 (3:0). Рилду, 90+4 (4:0).

15 февраля. Рио-де-Жанейро.