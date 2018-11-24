Автобус "Бока Хуниорс" после атаки фанатов "Ривера". Жуткий вид

В сети появилось видео из автобуса "Бока Хуниорс", атакованного фанатами "Ривер Плейта" перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес. Фанаты "Ривера" забросали автобус камнями, некоторые игроки получили ранения, а у капитана Пабло Переса даже обнаружены осколки в глазу.

Кроме того, возле автобуса был распылен слезоточивый газ, из-за чего у некоторых футболистов началась рвота. Из-за инцидента начало матча отложено на час.